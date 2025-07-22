Суд разрешил не включать в таможенную стоимость переводы агентам за границу

Кассационный суд постановил не включать стоимость услуг по переводу денег агентам за границу в таможенную стоимость. По итогам заседания 17 июля он оставил без изменений решение апелляции по делу компании «НАГ» против Шереметьевской таможни, заметил Forbes.

По решению суда, переводы иностранным партнерам не будут учитываться при расчете таможенной пошлины и ввозного НДС. Такое решение дает надежду компаниям, что в будущем они смогут не платить налоги за привлечение агентов, отметили опрошенные Forbes эксперты. Они считают, что от этого в итоге выиграют потребители.

В декабре 2025 года Арбитражный суд Московской области отклонил иск ООО «НАГ» к таможне, которая включила денежные переводы платежным агентам в налог. В статье 40 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза говорится, что вознаграждение посредникам включается в таможенную стоимость, если они связаны с покупкой ввозимых товаров. В июне Федеральная таможенная служба порекомендовала включать агентское вознаграждение в таможенную стоимость, если платежный агент действует в интересах продавца.