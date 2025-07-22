Перенос Ростовского порта на левый берег планируют завершить к концу 2027 года

Мощности АО «Ростовский порт» планируют перенести из центра столицы региона на левый берег Дона к концу 2027 года, а к концу 2025 года — подготовить проектно-сметную документацию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря.

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По словам господина Слюсаря, инвестиции в проект составят порядка 1,5 млрд руб. Его реализуют в два этапа за счет собственных средств порта. Уточняется, что изначально завершить перенос планировали в феврале — марте 2026 года.

Константин Соловьев