Внешний торговый оборот Кабардино-Балкарии увеличился на 3,6% в 2025 году

По итогам первого полугодия текущего года внешний торговый оборот Кабардино-Балкарии увеличился на 3,6%, а экспорт — на 1,4%. Крупнейшими торговыми партнерами республики остаются Грузия, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Киргизия и Азербайджан. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, регион последовательно развивает экспортный потенциал и расширяет внешнеэкономическое взаимодействие с партнерами из дружественных государств.

«В рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» в КБР проводится комплексное развитие экспорта, а также внедряются современные методы поддержки. Эти инициативы способствуют укреплению экономики региона, созданию новых рабочих мест и повышению благосостояния граждан»,— приводятся в сообщении слова представителей пресс-службы.

Валентина Любашенко