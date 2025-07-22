Глава СКР обратил внимание на разрушенный памятник в Туапсе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о результатах процессуальной проверки по факту ненадлежащего содержания объекта культурного наследия в Туапсе. Поводом стало обращение жителя Краснодарского края, направленное через приемную главы СК в социальной сети «ВКонтакте», сообщает Информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Речь идет о памятнике защитникам Туапсе, установленном на площади Октябрьской революции в 1969 году. По словам заявителя, объект регионального значения находится в аварийном состоянии: часть облицовочных плит утрачена, на поверхности монумента имеются трещины, поврежден обелиск. При этом, несмотря на длительное бездействие, профильные органы реставрационные работы не инициировали.

В связи с обнародованной в интернете ситуацией следственным управлением СКР по Краснодарскому краю начата процессуальная проверка. Ход и результаты работы по поручению главы ведомства взяты на контроль в центральном аппарате СК России. Отчитаться по ситуации поручено руководителю регионального управления Андрею Маслову.

Вячеслав Рыжков