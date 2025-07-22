Над Крымом сбили один беспилотник

Над территорией Республики Крым уничтожили один БПЛА. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Беспилотник уничтожили в период с 16:00 до 22:00 мск дежурными средствами ПВО. Всего 25 украинских беспилотных летательных аппаратов сбили над территорией РФ в этот период: 12 — над Ростовской областью, восемь — над Брянской, по два — над Калужской областью и Московским регионом и один — над Крымом.

Сообщения о разрушениях в Республике Крым не поступали.

Алина Зорина