О проверке информации о домогательствах мигранта к ребенку в ХМАО доложат в СКР

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал представить доклад проверки информации, согласно которой мигрант домогался в общественном транспорте до несовершеннолетней девочки в Нефтеюганске (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра), передает Следком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Проверку организовало управление СКР по ХМАО-Югре.

Ранее Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу об угрозе убийством в отношении детей в Сургуте (ХМАО-Югра). СМИ распространяли информацию, что мужчина с ножом в руках преследовал несовершеннолетних.

Ирина Пичурина