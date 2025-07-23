В лесах Тувы из-за пожаров начал действовать режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации введен в лесах Тувы из-за распространившихся пожаров. Постановление об этом республиканское правительство издало 22 июля.

Режим предполагает полный запрет на посещение лесов. «Мера принята в связи с распространением лесных пожаров в лесах муниципального характера на территории Каа-Хемского, Тес-Хемского и Чеди-Хольского кожуунов республики»,— говорится в сообщении кабмина.

22 июля на территории лесного фонда региона действовали восемь лесных пожаров на общей площади 239,2 га. На их тушение направлено 115 человек и 20 единиц техники.

Валерий Лавский