Мишустин прилетел в Читу

Премьер-министр Михаил Мишустин прибыл в Забайкальский край, сообщают российские госагентства. В Чите у него запланировано совещание о развитии экспорта зерна. Господин Мишустин также осмотрит краевой перинатальный центр и проведет встречу с губернатором региона Александром Осиповым.

Вчера премьер-министр посетил Благовещенск, где осмотрел строящийся терминал аэропорта. Ему также доложили о реконструкции трассы Благовещенск—Бибиково. Сопровождавший его глава Минвостокразвития Алексей Чекунков рассказал о планах создания территорий опережающего развития на Дальнем Востоке.

Подробнее о поездке — в материале «Ъ» «Премьер выдвинулся к Амуру».