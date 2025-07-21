ФАС усилит контроль за ценами на воду в аэропортах на фоне задержек рейсов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила о жалобах на завышенные цены на воду и продукты первой необходимости в российских аэропортах. Служба поручила управлению по Москве и Московской области усилить контроль над необоснованным подорожанием продуктов на фоне задержек рейсов.

В пресс-службе ФАС сообщили, что проверка ведется в аэропортах 28 регионов. «Служба поручила территориальным органам проанализировать ценообразование занимающих доминирующее положение на этих рынках организаций, расположенных в аэровокзальных комплексах», — говорится в сообщении.

В последние дни в работу российских аэропортов вводились ограничения из-за угрозы беспилотников. С 19 по 20 июля Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево закрывали более 10 раз. По данным Росавиации, во время ограничений на запасные аэродромы ушли 134 самолета. Некоторые пассажиры ожидали отправления по 12 часов.