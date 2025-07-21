В Госдуму внесен проект о бесплатном втором профобразовании для участников СВО

В Госдуму внесли законопроект, предоставляющий участникам СВО право на получение бесплатного второго среднего профессионального образования. Об этом сообщил зампредседателя Совфеда Владимир Якушев. Его слова приводит пресс-служба «Единой России».

Господин Якушев отметил, что принятие такие поправок поможет военнослужащим «адаптироваться к гражданской жизни», повысить свою квалификацию и «найти новые профессиональные перспективы».

24 июня с предложением дать военнослужащим возможность получить второе среднее специальное образование бесплатно выступила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. На встрече с президентом Владимиром Путиным она поясняла, что это важно для тех военнослужащих, кто не может работать по первой специальности по состоянию здоровья, например из-за ранения. Президент тогда идею поддержал и попросил внести такое предложение как можно быстрее.

Полина Мотызлевская