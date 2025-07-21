Еще один мост рухнул в Подмосковье из-за дождей

В Истринском районе Подмосковья из-за осадков обрушился мост через реку Песочная. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

«Отрезаны от сообщения несколько домов»,— уточнил собеседник агентства. Также затруднен подъезд к СНТ и коттеджному поселку «Сысоево Парк».

Это второе ЧП с мостом за сутки. Сегодня утром во время ливня обрушился бетонный мост в Наро-Фоминском районе. От сообщения были отрезаны три населенных пункта — СНТ «Верейское» и «Исьма», а также часть деревни Алексино. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на ремонт дороги потребуется два дня.