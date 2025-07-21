В Новороссийске после взрыва газа горит жилая многоэтажка

В Новороссийске произошел пожар в многоэтажном жилом доме. Из здания эвакуированы 25 человек, сообщили в МЧС по Краснодарскому краю. Предварительно, пострадавших нет.

ЧП произошло в многоквартирном доме на Анапском шоссе. «По прибытию к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание трех квартир», — рассказали в МЧС.

На данный момент возгорание локализовано на площади 300 кв м. Предварительная версия — «вспышка газовоздушной смеси». Подробности уточняются.