В Северском районе ремонтируют теплосети

В Ильском городском поселении Северского района продолжаются работы по модернизации коммунальной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Голиков, Коммерсантъ Фото: Александр Голиков, Коммерсантъ

По словам врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслава Шапошника, сейчас завершен демонтаж старых коммуникаций и на объект уже завезены первые партии новых стальных труб с пенополиуретановой изоляцией. Подрядчик приступил к их монтажу, в целом планируется заменить более 4,1 км изношенных сетей и элементов инженерной системы.

Работы должны завершиться к сентябрю, что позволит обеспечить стабильное теплоснабжение для двух детских садов и школы в поселении, а также улучшить качество услуг более чем для 200 местных жителей. Вячеслав Шапошник отметил, что при модернизации используются современные материалы и технологии, что позволит минимизировать потери тепла.

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Краснодарском крае планируется выполнить ремонтные работы на 29 объектах теплоснабжения в течение трех лет.

Софья Дарманьян