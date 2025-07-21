Российские синхронистки впервые с 2001 года остались без золота ЧМ в дуэтах

Российские синхронистки Майя Дорошко и Татьяна Гайдай завоевали бронзу в технической программе дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Они набрали 300,2183 балла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Майя Дорошко и Татьяна Гайдай

Фото: Claudia Greco / Reuters Майя Дорошко и Татьяна Гайдай

Фото: Claudia Greco / Reuters

Первое место заняли австрийские синхронистки — сестры Анна-Мария и Эйрини-Марина Александри. За свое выступление они получили 307,1451 балла. Китаянки Яньхань Линь и Яньцзюнь Линь стали вторыми (301,4057).

Также Дорошко и Гайдай выступят с произвольной программой. Квалификация пройдет 23 июля, финал запланирован на 24 июля. Для российских спортсменов их медаль стала третьей на проходящем турнире. Ранее два золота взял синхронист Александр Мальцев — в сольной технической и произвольной программах.

Впервые за 24 года российские синхронистки остались без золота в дуэтах на чемпионате мира. В 2001 году Анастасия Давыдова и Анастасия Ермакова стали вторыми, уступив японкам Мии Татибане и Михо Такеде. Начиная с 2003 года, россиянки не проигрывали в соревнованиях дуэтов на девяти чемпионатах мира подряд. На турнирах 2022 и 2024 года российские атлеты не выступали из-за санкций Международной федерации плавания.

Чемпионат мира по водным видным спорта завершится 3 августа. Российские спортсмены участвуют в турнире в нейтральном статусе.

Таисия Орлова