Для помощи семьям погибших в ДТП в Якутии создали рабочую группу

Угледобывающая компания «Колмар» в Якутии создала рабочую группу для помощи семьям погибших и пострадавших в ДТП с вахтовиками, сообщила пресс-служба компании. В аварии погибли 13 человек, пострадали 19.

В «Колмаре» уточнили, что в автомобиле находились работники участков проходческих и добычных работ, а также специалисты по внутришахтному транспорту и аэрологической безопасности. Двое пострадавших отправили в Якутск, троим проводят операции в Нерюнгри.

«Руководство компании "Колмар" предпринимает все возможные меры, чтобы поддержать семьи погибших и пострадавших. Создана оперативная рабочая комиссия, организована горячая линия по номеру +7(924) 560-51-53»,— сказано в пресс-релизе.

Авария случилась сегодня ночью. В автобусе находились 33 человека. По данным СКР, 52-летний водитель при выезде с территории шахты АО «ГОК Денисовский» не справился с управлением. Автобус упал с 30-метрового обрыва и перевернулся. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 22 июля а Нерюнгринском районе объявлено днем траура.