На Дону растет спрос на загородные дома с инфраструктурой

В Ростовской области эксперты в сфере строительства фиксируют рост спроса на загородную недвижимость с комплексно благоустроенной территорией. Об этом в рамках круглого стола «Ъ-Ростов» рассказали представители консалтинговой компании Macon и проект Urban.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Жорж Еремян Фото: Жорж Еремян

По данным спикеров, на Дону растет спрос на индивидуальные жилые дома, которые наравне с многоквартирными ЖК имеют комплексно благоустроенную территорию.

В связи с подобными запросами рынка застройщики «стремятся к созданию общности в районах и выбирают концепцию „отдыха дома“», отмечают эксперты.

Специалисты «Азово-Донская Девелоперская компания» Юлия Лазарева и Станислав Котченко отмечают, что фокус внимания дончан переходит с обособленного проживания на создание коммьюнити жителей. По их словам, образовывается новая тенденция строительства не только индивидуального, но и клубного, создания общего облагороженного пространства и бренда территорий.

Константин Соловьев