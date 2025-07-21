Директор фермерского хозяйства на Кубани обманом получил 1,9 млн рублей

Директор фермерского хозяйства из Гулькевичского района по поддельным документам получил 1,9 млн руб. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

55-летний житель Гулькевичского района, возглавлявший фермерское хозяйство, дважды подал фальшивые документы для получения государственной поддержки. Средства были выделены якобы на приобретение материалов для возведения теплиц. Полученные нелегальным путем деньги обвиняемый потратил на личные цели.

Директору фермерского хозяйства грозит до 10 лет лишения свободы.

Алина Зорина