В Ростове на строительство моста на Зеленый остров направят 3 млрд рублей

Власти Ростове-на-Дону планируют направить около 3 млрд руб. на строительство постоянного моста через Дон на Зеленый остров. Проект находится на стадии госэкспертизы. Об этом сообщил domostroydon.ru со ссылкой на начальника управления по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ администрации города Сергея Каменецкого.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дон Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дон

Застройщиком выступает компания «Ростовавтодорпроект». Муниципальный контракт с ним был подписан в июле.

О разработке проекта постоянной переправы, как ранее сообщал «Ъ-Ростов», стало известно в апреле 2023 года. В июне 2025 департамент автомобильных дорог и дорожного движения Ростова заключил контракт с ПК ПТИ «Ростовавтодорпроект» на разработку проектной документации.

Согласно проекту, начало моста расположится на правом берегу реки в створе ул. 29-й линия и примыкать к ул. Островной. Стоимость разработки документации составила 18,5 млн руб., что на пять миллионов руб. меньше первоначальной цены контракта. Компания должна была завершить работы до конца ноября 2024 года.

Наталья Белоштейн