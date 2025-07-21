В Таганроге выставили на торги недостроенную многоэтажку за 52 млн рублей

Через аукцион в Таганроге решили продать недостроенный многоквартирный дом. Высотку оценили в 52 млн руб. Соответствующая информация опубликована на электронной площадке «РТС-тендер».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В объявлении об аукционе указано, что многоквартирный дом расположен на пересечении улицы Маршала Жукова и 10-го Нового переулка. Начальная стоимость лота составляет 52 млн руб., минимальная цена — 25,8 млн руб.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 19 августа. Итоги торгов подведут после 22 августа 2025 года.

Предыдущий аукцион на недостроенное здание объявляли в 2024 году, но он был отменен из-за отсутствия участников. Тогда стоимость МКД оценивали в 31 млн руб.

Наталья Белоштейн