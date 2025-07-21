ФАС оштрафовала газораспределительные компании на 170 млн руб. с начала года

С начала 2025 года Федеральная антимонопольная служба выявила 489 нарушений правил подключения к сетям газораспределения. Большинство из них — 387 случаев — касаются бесплатного проведения газопровода на земельные участки. Газораспределительным компаниям выписан штраф в размере 130,2 млн руб., говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.

Также во время мониторинга стандартного подключения к газу ФАС обнаружила 102 нарушения в работе территориальных органов. Организациям выписан штраф на 38,7 млн руб.

В прошлом году за шесть месяцев ФАС оштрафовала газораспределительные организации на 174 млн руб. Больше всего нарушений было также зафиксировано при бесплатной догазификации до границ земельного участка.