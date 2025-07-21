Силы ПВО сбили 14 беспилотников ВСУ над регионами России

Средства ПВО уничтожили 14 украинских БПЛА над четырьмя регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Беспилотники были сбиты в период с 8:30 до 12:00 мск. Больше всего — 8 БПЛА — уничтожено над Калужской областью. Еще по два сбито над Брянской, Тульской и Орловской областями.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что пострадавших и повреждений нет. Главы остальных регионов утреннюю атаку пока не комментировали.

В ночь на 21 июля средства ПВО уничтожили 74 украинских беспилотника. Над Брянской и Калужской областями было сбито по 10 БПЛА. Над Тульской — 4.