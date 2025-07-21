В Ростовской области построят новый спортцентр за 466 млн рублей

В Красном Сулине Ростовской области в 2026-2027 годах построят спортивный центр стоимостью 465,9 млн руб. в рамках федерального проекта «Развитие физической культуры и массового спорта». Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По словам господина Слюсаря, финансирование объекта будет осуществляться из двух источников: федеральный бюджет выделит 336 млн руб., региональная казна — 129,9 млн руб.

Согласно проектной документации, комплекс включит пять спортивных залов для игровых видов спорта, единоборств и общефизической подготовки. Также в здании разместятся медицинский кабинет и административно-бытовые помещения.

Валентина Любашенко