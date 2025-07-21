Ввоз кофе из Армении в Ростовскую область сократился на 38,5%

Ввоз кофе из Армении в Ростовскую область в первой половине 2025 года сократился на 38,5% до 32 т по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила «Деловая газета. Юг» со ссылкой на пресс-службу территориального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По информации ведомства, еще более существенно снизились поставки табачных изделий. За первое полугодие 2025 года их импорт составил 1,4 тыс. т против 61,4 тыс. т. годом ранее — падение на 97,8%. Одновременно сократился экспорт молочной продукции из Ростовской области в Абхазию. В 2025 году он снизился на 15,4% до 154 т по сравнению со 182 т в 2024 году.

«Между тем, вывоз рыбы и морепродуктов в первом полугодии достиг 209 т. Крупнейшим получателем стал Азербайджан — 96 т, в Молдову направили 58 т, в Сербию — 18 т, в Абхазию — 27 т, в Грузию — 10 т.»,— приводятся в сообщении слова сотрудников пресс-службы Россельхознадзора.

Валентина Любашенко