В Стрежевом шесть человек оказались в больнице из-за отравления

Шесть человек в состоянии средней тяжести госпитализированы в городе Стрежевом из-за острой кишечной инфекции в минувшие выходные. Об этом говорится в сообщении управления Роспотребнадзора по Томской области, ведущего эпидемиологическое расследование причин отравления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По данным ведомства, всего острую кишечную инфекцию подозревают у 12 человек. Лабораторно сальмонеллез подтвержден уже у четырех из них. Все пострадавшие ели шашлыки, приготовленные в одном из местных заведений общепита.

«Специалисты ведомства посетили заведение, чтобы расследовать причины возникновения инфекционного заболевания. Было обнаружено многочисленное количество нарушений обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства, в частности неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние помещений объекта»,— говорится в сообщении управления без указания названия заведения.

По данным мэра Стрежевого Валерия Дениченко, торговую точку закрыли. Будут проверены пищеблоки школ и детсадов.

Как писал «Ъ-Сибирь», в начале июля в Стрежевом была зафиксирована вспышка заболевания сальмонеллезом. Тогда госпитализировали 12 человек, которые приобрели готовую еду в одном из магазинов.

Валерий Лавский