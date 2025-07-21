Все пострадавшие от отравления питьевой водой в Дагестане выписаны из больницы

Министр здравоохранения Дагестана Ярослав Глазов сообщил ТАСС, что из стационаров выписаны все отравившиеся питьевой водой в Магарамкентском районе республики. В начале прошлой недели в региональном минздраве сообщали, что в больницах оставались 30 человек. Общее число пострадавших — 450 человек, в том числе 422 ребенка.

Информация о массовом отравлении детей в Дагестане появилась 7 июля. Число пострадавших выросло до 450 к 14 июля. Среди отравившихся — в основном дети в возрасте 3-14 лет.

В региональном Роспотребнадзоре сообщали, что причиной вспышки кишечной инфекции стало попадание возбудителя заболевания в воду разводящей сети водопровода. По данным ведомства, вода подавалась без предварительной очистки, что привело к заражению жителей.

Полина Мотызлевская