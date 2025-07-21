В Краснодаре осудят жителя, напавшего на врача частной клиники

В Краснодаре завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего местного жителя, обвиняемого в нападении на врача частной клиники. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю, материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, инцидент произошел днем 18 мая в одной из частных медицинских организаций на улице Красных Партизан. В ходе словесного конфликта с рентгенологом обвиняемый нанес врачу несколько ударов по голове, причинив травмы, квалифицируемые как вред здоровью средней тяжести, выяснили следователи. Действия мужчины следствие расценивает как совершенные из хулиганских побуждений.

Обвинение предъявлено по ч. 2 ст. 112 УК РФ. По данным следствия, собранный объем доказательств достаточен для передачи дела в суд.

Вячеслав Рыжков