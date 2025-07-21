Контрразведка Германии обвинила Россию в активизации шпионской деятельности

Служба военной контрразведки (MAD) Германии заявила, что фиксирует значительный рост числа попыток шпионажа и «подрывной деятельности» российских спецслужб. Президент MAD Мартина Розенберг утверждает, что подход российской стороны «стал более масштабным и агрессивным».

По заявлению немецкой службы, российские разведчики в том числе используют прямые контакты для налаживания связей. «Они действуют, как во времена холодной войны, и расширяют свой инструментарий»,— рассказала госпожа Розенберг немецкому агентству DPA. Конкретные примеры глава MAD не привела.

Suddeutsche Zeitung пишет, что в последнее время у MAD вызывают опасения возможная слежка за военными объектами, а также саботаж, кибератаки и запуск беспилотников. Еще одним методом воздействия называют «целенаправленную дезинформацию».

В мае прокуратура Германии сообщила о предъявлении обвинений гражданам Украины, Армении и России. Их подозревают в сборе данных для возможного покушения на проживающего в Германии бывшего украинского военного. Российские власти считают происходящее провокацией, направленной на «дальнейшее разрушение российско-германских отношений».

Подробности — в материале «Ъ» «Спецслужбы Германии обеспокоены «тройками»».