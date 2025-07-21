Две машины загорелись после ДТП на трассе в Темрюкском районе

На федеральной автодороге Новороссийск — Керчь в Темрюкском районе Краснодарского края произошло ДТП с участием двух автомобилей, сопровождавшееся возгоранием. Об этом сообщает пресс-служба краевого главка МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

По предварительной информации, около 4:20 21 июля водитель грузовика Renault Magnum допустил столкновение с двигавшимся впереди легковым автомобилем ВАЗ-2108. В результате удара оба транспортных средства загорелись.

Оба водителя получили травмы различной степени тяжести. Для движения была оперативно открыта крайняя левая полоса, позже сотрудниками Госавтоинспекции был организован объезд. К 7:30 дорожное покрытие на месте происшествия было очищено, движение регулируется нарядом ДПС.

В настоящее время продолжаются работы по освобождению второй полосы трассы. По факту происшествия проводится проверка.

Вячеслав Рыжков