Суд в Уфе отказал активистке Рамиле Галим в компенсации морального вреда

Ленинский райсуд Уфы отказал в удовлетворении иска Рамили Галим (ранее Саитова) к Военному следственному отделу СКР по Уфимскому гарнизону, СКР, Министерству финансов РФ, Управлению Федерального казначейства по Башкирии. Истец просила взыскать компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. руб., указывается в опубликованном на сайте суда решении.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в декабре 2023 года Кировский райсуд Уфы признал Рамилю Галим виновной в призывах к дезертирству (п. «в» ч. 2 ст. 280.4 УК РФ) и приговорил к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Подсудимая не признала вину. В ноябре 2021 года ее осудили на три года колонии-поселения за призыв сносить кресты на Урале (ч. 2 ст. 280 УК РФ).

Согласно материалам дела, Рамиля Галим в апреле 2024 года направила обращение в управление СКР по Башкирии о якобы неправомерных действиях эксперта УФСБ, проводившей лингвистическую экспертизу ее высказываний в рамках уголовного дела. Позднее обращение перенаправили в военную прокуратуру Уфимского гарнизона.

Несмотря на то, что Рамиля Галим утверждала, что на момент подачи иска она не получила ответ, в суде установили обратное: уведомление о ходе жалобы направлялось в уфимское СИЗО №1, где она тогда содержалась, указано в решении.

Венера Хисамова