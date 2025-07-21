Расстройство психики выявили у красноярки, выбросившей младенца в мусоропровод

У 16-летней жительницы Красноярска, выбросившей новорожденную дочь в мусоропровод, выявили психическое расстройство. Девушку будут принудительно лечить в специализированной больнице.

Как рассказали в краевом управлении Следственного комитета, в 2024 году несовершеннолетняя красноярка забеременела. Она скрыла беременность от родных, не встала на учет в женскую консультацию. В ночь на 12 февраля 2025 года девушка родила в туалете своей квартиры. Младенца она положила в пакет и выбросила в мусоропровод. Прибывшая бригада врачей госпитализировала роженицу. После осмотра в медучреждении она призналась в произошедшем.

«В результате судебно-медицинской экспертизы установлено, что ребенок родился живым. Его смерть наступила в короткий промежуток времени после родов в результате аспирации околоплодными водами», — сообщили участники расследования, которые возбудили уголовное дело по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка, наказание по ней — до пяти лет лишения свободы).

По результатам стационарной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы у девушки обнаружили психическое расстройство, что, по мнению врачей, «лишало ее возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими».

Илья Николаев