В Ростове на 25% снизилось число незаконных торговых точек в 2025 году

С января по июнь 2025 года в Ростове-на-Дону выявлено 107 незаконных нестационарных торговых объектов (НТО), что на 36 НТО или 25,1% меньше, чем в аналогичном периоде 2024 года, когда было зафиксировано 143 подобных объекта. Об сообщил РБК Ростов со ссылкой на данные пресс-службы городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В ведомстве отметили, что за счет роста доли реализации через сервисы доставки, востребованность НТО снижается. Для павильонов, которые будут функционировать, доработают требования к внешнему виду. Так, администрация города разрабатывает механизма для более эффективного контроля за соблюдением внешнего вида НТО.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», большой размер задатка, установленный администрацией Ростова-на-Дону для размещения торговых точек, стал одним из факторов нарушения конкуренции. Для сезонных нестационарных торговых объектов (НТО) он установлен в пятикратном размере от начальной цены торгов, а для постоянных НТО – двадцатикратной.

Наталья Белоштейн