Минземимуществу Башкирии разрешили оценить стоимость акций «Башкиравтодора»

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил запрет министерству земельных и имущественных отношений Башкирии оценивать рыночную стоимость акций АО «Башкиравтодор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Уфа», обеспечительная мера была принята арбитражным судом Башкирии по заявлению ООО «Аквамак-процессинг» — кредитора дорожного подрядчика. Заявитель указывал, что министерство объявило аукцион, на котором собиралось выбрать организацию для оценки рыночной стоимости 59,33% акций «Башкиравтодора». «Аквамак-процессинг» в действиях минземимущества усмотрел стремление приватизировать пакет акций и вывести активы компании в ущерб кредиторам. По требованию суда торги были приостановлены.

Суд апелляционной инстанции, рассмотрев заявления министерства и самого «Башкиравтодора» об отмене обеспечительных мер, решил, что запрет мешает республике распоряжаться ее имуществом и исполнять прогнозный план приватизации.

Кроме того, апелляционная коллегия обратила внимание на действующий запрет на обременение уставного капитала. Само по себе намерение оценить стоимость акций, говорится в постановлении, не говорит о планах по их отчуждению.

Идэль Гумеров