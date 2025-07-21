На усовершенствование берегозащиты власти Петербурга потратят 127 млн рублей

Власти Санкт-Петербурга объявили конкурс на оказание услуг по разработке (актуализации) генеральной схемы берегозащиты города в части побережья Невской губы и Финского залива. Начальная (максимальна) цена контракта по этому тендеру составляет 127,8 млн рублей, следует из материалов на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

Как уточняется в техзадании, потенциальному подрядчику нужно будет осуществить исследование береговой линии Курортного, Приморского, Василеостровского, Кировского, Красносельского, Петродворцового и Кронштадтского районов, собрать и проанализировать данные отчетных, фондовых и литературных материалов, провести полевые исследования с забором проб.

После этого необходимо выстроить актуальную цифровую модель рельефа дна Невской губы и Финского залива для акватории, прилегающей к Петербургу. Завершить работы и представить результаты нужно до середины ноября 2026 года.

Заявки на конкурс принимаются до 7 августа 2025 года. Подведение итогов запланировано на 8 августа.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что власти Санкт-Петербурга намерены до конца 2026 года актуализировать Генеральную схему берегозащиты города.

Андрей Цедрик