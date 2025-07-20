Первый тур РПЛ
«Динамо»—«Балтика» 1:1
Касерес, 48 — Хиль, 12.
«Акрон»—«Крылья Советов» 1:1
Неделчару, 45+1 — Раков, 56.
«Локомотив»—«Сочи» 3:0
Руденко, 81; Воробьев, 83; Бакаев, 87.
«Спартак»—«Динамо» (Мх) 1:0
Маркиньюс, 37. Удаление: Аззи («Динамо»), 53 (2 ж. к.).
«Пари Нижний Новгород»—«Краснодар» 0:3
Коста, 40; Александров, 65 (автогол); Сперцян, 68.
«Зенит»—«Ростов» 2:1
Кассьерра, 67; Мостовой, 79 (пен.) — Комаров, 22.
Матч «Ахмат»—«Рубин» завершился после подписания номера в печать. Матч «Оренбург»—ЦСКА пройдет в понедельник.