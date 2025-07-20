Первый тур РПЛ

«Динамо»—«Балтика» 1:1

Касерес, 48 — Хиль, 12.

«Акрон»—«Крылья Советов» 1:1

Неделчару, 45+1 — Раков, 56.

«Локомотив»—«Сочи» 3:0

Руденко, 81; Воробьев, 83; Бакаев, 87.

«Спартак»—«Динамо» (Мх) 1:0

Маркиньюс, 37. Удаление: Аззи («Динамо»), 53 (2 ж. к.).

«Пари Нижний Новгород»—«Краснодар» 0:3

Коста, 40; Александров, 65 (автогол); Сперцян, 68.

«Зенит»—«Ростов» 2:1

Кассьерра, 67; Мостовой, 79 (пен.) — Комаров, 22.

Матч «Ахмат»—«Рубин» завершился после подписания номера в печать. Матч «Оренбург»—ЦСКА пройдет в понедельник.