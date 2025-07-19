В первом туре футбольный клуб «Уфа» сыграл вничью с командой «СКА-Хабаровск»

Футбольный клуб «Уфа» сыграл вничью 1:1 в первом матче Лиги PARI (Первой лиги) со «СКА-Хабаровск». Игра проходила на поле уфимского стадиона «Нефтяник».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

Счет открыли гости. На 27-й минуте мяч отскочил от штанги и, попав в спину вратаря уфимцев Александра Беленова, закатился в ворота.

Через девять минут полузащитник хозяев Никита Мацхарашвили дальним ударом вернул равенство на табло.

Второй тайм закончился без голов.

Следующую игру «Уфа» проведет 27 июля в Воронеже, где встретится с местным «Факелом».

Идэль Гумеров