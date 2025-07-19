Силы ПВО за три часа уничтожили десять украинских беспилотников над Россией

Силы ПВО с 8:30 мск до 11:30 мск сбили десять украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщило Минобороны.

По пять БПЛА сбито над территорией двух регионов — Брянской и Смоленской областей. О пострадавших и повреждениях не сообщается.

Сегодня Минобороны отчитывалось, что за прошедшую ночь силы ПВО сбили 71 беспилотник над территорией России. 24 БПЛА над Ростовской областью, 16 — над Московской, 11 — над Брянской, 10 — над Калужской, три — над Курской, по два — над Орловской, Тульской и Липецкой областями, один — над Краснодарским краем.