Пять автомобилей вечером 18 июля столкнулись на автодороге «Гатчина-Куровицы»

Массовая авария произошла на втором километре трассы «Гатчина-Куровицы» по направлению движения в сторону деревни Вырица. На автодороге столкнулись пять автомобилей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Причиной массовой аварии стал груженный металлическими трубами КамАз, который выехал на полосу встречного движения. В результате столкновения пяти машин пострадал один водитель, он получил травмы средней степени тяжести.

Дорожным происшествием заинтересовалась полиция. Сотрудники ведомства проводят проверку по факту аварии.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что после тяжелой аварии с питбайкером на трассе «Нарва» возбуждено уголовное дело.

Татьяна Титаева