Объем выданных в Петербурге за полгода автокредитов составил 36,9 млрд рублей

В Петербурге объем выданных автокредитов по итогам первого полугодия 2025-го составил 36,9 млрд руб. Это в 1,9 раза меньше, чем годом ранее, пишут «Ведомости Северо-Запад» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Всего за первую половину текущего года в городе было выдано 25 120 таких займов. В январе-июне 2024-го этот показатель составлял 39 940 (в 1,6 раза больше).

Также снижение показателей наблюдается и в Ленинградской области. С начала 2025 года в 47-м регионе было выдано 8157 автокредитов на общую сумму 11,5 млрд руб. Итоги первой половины 2024-го — 12 750 и 20,4 млрд руб. соответственно. Объем автокредитования сократился в 1,8 раза, число выданных займов — в 1,6.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что жители Петербурга готовы в среднем потратить на покупку автомобиля 1,4 млн руб.

Дарья Астанина