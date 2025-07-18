Собянин сообщил об уничтожении еще трех БПЛА на подлете к Москве

Средства ПВО сбили еще три беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Всего днем 18 июля было уничтожено четыре дрона на подлете к столице.

О перехвате первого господин Собянин сообщил в 13:21 мск. Через 40 минут стало известно об уничтожении еще двух БПЛА. В 15:19 мэр заявил о четвертом сбитом беспилотнике. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

За прошедшую ночь, по информации Сергея Собянина, было сбито четыре беспилотника на подлете к Москве. Внуково приостанавливал работу на несколько часов.