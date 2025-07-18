В суд направили дело против начальника радиотехнической службы Олега Лопатиева

В Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд отдадут для рассмотрения уголовное дело против начальника радиотехнической службы ВМФ Олега Лопатиева. Его обвиняют в получении трех особо крупных взяток, сообщила пресс-служба военных органов СКР.

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В период с 2022 по 2025 года Минобороны в рамках гособоронзаказа заключило контракты с АО «Изумруд» и ПАО «Дальприбор» на поставку технических устройств. Общая сумма контрактов превысила 400 млн руб. Следить за их исполнением поручили господину Лопатиеву.

В этот же период фигурант получил взятки от руководителей «Изумруда» Игоря Ястремского и Станислава Медведева. Кроме того, злоумышленник получил деньги от гендиректора «Дальприбора» Романа Титкова. Организации хотели покровительства начальника службы при выполнении контрактов.

Олега Лопатиева задержали в марте этого года. На имущество и деньги господина Лопатиева наложили арест на сумму более 37 млн руб. “Ъ” писал, что морской офицер требовал 8 млн руб. за покровительство. Военнослужащий отрицал вину.

Подробности читайте в материале «Ъ» «Пора и сесть знать».

Никита Черненко