Эксперт телекома рассказал о способах защиты смартфона от жары и воды летом

Лето — время активного отдыха, путешествий и ярких впечатлений, а ваш гаджет становится незаменимым помощником в запечатлении моментов и планировании маршрутов. Однако высокие температуры, прямые солнечные лучи и пляжный песок могут серьезно навредить устройству. Руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования Мегафона Александр Джакония рассказал, как можно защитить смартфон.

Фото: пресс-служба МегаФона

Эксперт отмечает, что даже кратковременное пребывание смартфона под палящим солнцем может стать фатальным: экран выцветает, аккумулятор деградирует, а процессор замедляет работу уже при +35 градусах. Внешне устройство может работать нормально в таких условиях, но на самом деле это приводит к ускоренному износу его компонентов.

Специалист рекомендует избегать прямого контакта гаджета с солнечными лучами, особенно рискованно оставлять его в раскаленной машине, на пляжном полотенце или открытом столе. Если тень недоступна, выручат термостойкие чехлы, снижающие нагрев корпуса и защищающие дисплей от выгорания.

Но опасность таится не только снаружи. Как поясняет эксперт, летняя жара усиливает нагрузку на «внутренности» устройства: активные процессы, вроде съемки 4К-видео или запуска графически сложных игр, заставляют процессор работать на пределе, провоцируя перегрев.

«Если перегрев всё же случился, переместите устройство в тень, выключите и дайте остыть естественным путем. Попытки ускорить процесс с помощью льда или холодильника сравнимы с шоковой терапией — последствия могут быть необратимыми», — предупреждает Джакония.

Высокая температура — лишь одна из угроз для смартфонов летом. По словам эксперта, главные враги гаджетов — вода и песок. Соленые морские брызги вызывают коррозию, а мелкие песчинки царапают экран и забивают разъемы. Джакония советует использовать герметичные чехлы или водонепроницаемые сумки, чтобы защитить устройство от воды и пыли. Если песок попал внутрь, лучше обратиться к специалистам — попытки почистить гаджет острыми предметами могут только усугубить ситуацию.

Даже если телефон позиционируется как водонепроницаемый, это не гарантирует его полной безопасности. Большинство моделей с уровнем защиты IP68 рассчитаны на кратковременное погружение в пресную воду на глубину до 1–2 м и не более 30 минут. Однако контакт с морской водой, песком или хлорированной водой из бассейна может нарушить герметичность устройства.

Устройства с усиленной защитой выдерживают погружения на 5–10 м и работают в экстремальных условиях — под дождем, в пыли или при резких перепадах температуры. Такие модели часто оснащены прорезиненными кнопками, усиленными динамиками и камерами с подводными режимами. Но даже им требуется регулярный уход: при активном использовании резиновые элементы теряют эластичность уже через 6–12 месяцев.

Для тех, кто не готов расстаться с гаджетом даже в экстремальных условиях, эксперт рекомендует многослойную защиту: противоударные чехлы, термостойкие пленки и сумки для подводной съемки. Регулярный осмотр аксессуаров на предмет трещин или износа, своевременная замена уплотнителей в чехлах и разумная осторожность помогут смартфону пережить лето без потерь.

ПАО «МегаФон»