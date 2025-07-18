Минземимущества Башкирии готово продать МТС «Зауралье» за 196 млн рублей

Минземимущества Башкирии в четвертый раз попытается приватизировать 100-процентную долю в уставном капитале ООО МТС «Зауралье». Предприятие принадлежит республике.

Торги проводятся в форме публичного предложения. Начальная цена имущества — 392,8 млн руб. Аукцион пройдет на понижение с шагом в 39,3 млн руб. Цена отсечения — 196,4 млн руб.

Компания специализируется на выращивании зерновых, зернобобовых и кормовых культур, разведении молочного скота, производстве сырого молока. В штате девять сотрудников. Имущество компании: 35 объектов недвижимости общей площадью 37,6 тыс. кв. м (склады, гаражи, административные здания, зернохранилище, машинно-тракторные мастерские и так далее) расположено на семи земельных участках общей площадью 21,7 га.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 18 августа. Необходимо внести 78,6 млн руб. задатка. Итоги торгов подведут 28 августа.

Ранее компанию трижды выставляли на аукционы, назначенные на 20 июня, 6 августа 2024-го и 3 июня этого года. В ноябре 2024 года долю в ее уставном капитале пытались реализовать на торгах в форме публичного предложения. Все процедуры не состоялись из-за отсутствия заявок участников.

МТС «Зауралье» включено в прогнозный план приватизации государственного имущества на 2024–2026 годы. Номинальная ее стоимость — 371,5 млн руб.

Наталья Балыкова