Законопроект Башкирии об иноагентах рассмотрят осенью

Госдума включила в план работы на осень рассмотрение разработанного Курултаем Башкирии проекта федерального закона о противодействии иностранному влиянию, сообщает пресс-служба парламента Башкирии. В нем предлагается запретить иноагентам учреждать юридические лица и СМИ для производства и распространения информационной продукции для несовершеннолетних.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Семён Старикович, Коммерсантъ Фото: Семён Старикович, Коммерсантъ

По словам председателя Курултая Константина Толкачева, законодательная инициатива предлагает ограничить сферу деятельности иностранных агентов, чтобы «оградить общество от деструктивного информационного влияния». Он пояснил, что согласно действующему федеральному законодательству, иноагентам запрещено производить информационную продукцию для несовершеннолетних. Но это ограничение можно обойти, учредив СМИ или занимающееся соответствующей деятельностью юридическое лицо. В этом случае газета или книжное издательство формально не являются иноагентами, но «фактически зависят от своего учредителя и действуют в его интересах», что «создает риск манипуляции общественным мнением», отметил спикер регионального парламента.

Майя Иванова