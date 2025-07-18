Жителей Камчатки предупредили об опасности «красных приливов» в Авачинской бухте

СМС-сообщения от МЧС с предупреждением об угрозе отравления токсинами, выделяемыми водорослями в акватории Авачинской бухты, получили в пятницу жители Камчатского края. Рекомендовано воздержаться от купания в водах бухты, а также не употреблять в пищу пойманные там морепродукты. В сообщениях говорится, что опасное явление сохранится до 31 июля.

Так называемые «красные приливы» обнаружили в водах Авачинской губы специалисты Камчатского филиала Тихоокеанского института географии ДВО РАН. Ученые направили тревожное предупреждение в министерство по чрезвычайным ситуациям Камчатского края. Цветение токсичных микроводорослей вызвало окрашивание воды в красный цвет. Сообщается, что данный вид микроводорослей является продуцентом сакситоксина — мощного нейропаралитического яда.

Как выявили ученые, «красные приливы» зафиксированы в водах Авачинской губы от бухты Моховой до полуострова Завойко. Анализ проб воды, взятых 15 июля в районе мыса Сигнального, показал, что численность опасных микроводорослей в поверхностном слое воды составила 136 тыс. клеток на литр. А на следующий день в том же районе зафиксировано 3 млн. 272 тыс. клеток на литр, а в бухте Моховой — 5 млн. 727 тыс. клеток на литр. Специалисты прогнозируют дальнейшее увеличение количества токсичных клеток в связи с жаркой погодой, стоящей в эти дни на юге Камчатки.

В период «красного прилива» обычно наблюдается массовая гибель морских организмов, включая рыб, птиц и млекопитающих.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский