Жительница Амурска требовала у Минфина РФ 2 млн руб компенсации морального вреда

Городской суд Амурска вынес решение по иску местной жительницы к Министерству финансов РФ о взыскании компенсации морального вреда из-за незаконного уголовного преследования, сообщает пресс-служба судебных органов Хабаровского края. Заявительница требовала 2 млн руб., суд удовлетворил иск частично — сумма компенсации составит лишь 60 тыс. руб.

Женщину подозревали в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК), но потом дело закрыли за отсутствием состава преступления. «Суд решил, что женщина действительно имеет право на компенсацию, так как ее незаконно подозревали в преступлении, за которое предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы. Из-за этого она долгое время находилась в стрессе»,— говорится в сообщении.

Решение суда в законную силу еще не вступило и может быть обжаловано.

Эрнест Филипповский, Хабаровск