Трамп ослабил эко-нормы Байдена для промышленности ради нацбезопасности

Президент США Дональд Трамп предоставил угольным электростанциям и ряду других промышленных предприятий возможность обходить некоторые экологические стандарты. По словам Белого дома, эти исключения необходимы для обеспечения нацбезопасности. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Подписанные господином Трампом указы дают двухлетнее освобождение от правил Агентства по охране окружающей среды (EPA). Эти нормы были введены администрацией экс-президента Джо Байдена.

Белый дом пояснил, что данные послабления «гарантируют бесперебойную работу объектов в этих критически важных отраслях для поддержки национальной безопасности, избавляя их от значительных затрат на соблюдение порой невыполнимых требований».

Среди предприятий, получивших льготы, производства, задействованные в оборонных системах и критической инфраструктуре. Освобождение также коснется заводов по переработке таконитовой железной руды и химические производства, важные для выпуска полупроводников.