Силы ПВО сбили 13 дронов ВСУ над российскими регионами

Российские силы ПВО с 14:00 до 17:00 мск перехватили и уничтожили 13 дронов ВСУ, сообщило Минобороны. Шесть из них сбиты над территорией Орловской области, четыре — над Тульской, два — над Брянской, один — над Калужской.

В Орловской области при атаке БПЛА никто не пострадал, заявил губернатор Андрей Клычков. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев о жертвах и повреждениях также не сообщал. На территории региона продолжает действовать режим беспилотной опасности.

В Брянской области обошлось без жертв и разрушений, подтвердил губернатор Александр Богомаз. Глава Калужской области Владислав Шапша ситуацию пока не комментировал. В аэропорту Калуги продолжают действовать ограничения на полеты.

Ранее, с 12:00 до 14:00 мск, над российскими регионами сбиты 17 беспилотников. Десять беспилотников сбиты над территорией Брянской области, шесть — над Калужской, еще один — над Белгородской. В Белгородской области при ударе БПЛА по автомобилю пострадал мужчина, в других регионах о пострадавших и разрушениях не сообщалось.