В Ростовской области прогнозируют ливни и жару до +37°

В Ростовской области сегодня, 17 июля, прогнозируют переменную облачность, местами кратковременные дожди. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Синоптики также ожидают грозы, в отдельных районах сильные дожди, ливни, град и сильный ветер. Северо-западный и западный ветра могут достигнуть скорости в 7-12 м/с, при грозе с порывами 15-18 м/с, а в отдельных районах до 20-24 м/с. Температура воздуха ночью составит от +21° до 26°, по северу и западу до +15°, днем от +32° до +37°.

Местами в северо-западных, северо-восточных, центральных, южных, юго-восточных районах и Приазовье сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

Константин Соловьев