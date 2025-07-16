Пашинян прокомментировал планы Карапетяна создать политическую партию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян раскритиковал заявление российского и армянского предпринимателя Самвела Карапетяна о планах заниматься политической деятельностью. Глава армянского правительства подчеркнул, что бизнесмен проживает в России, а значит не может быть кандидатом в депутаты или премьер-министры.

«Может ли в стране его основного гражданства прийти в голову, что Самвел Карапетян может вести себя так, как он пытается вести себя в Армении? Если вдруг Карапетяну в стране его основного гражданства придет в голову такая мысль, он при первой же возможности выбросится из окна верхнего этажа. Армения — не проходной двор. Ведите себя в Армении так, как ведете себя в стране своего основного гражданства»,— сказал Никол Пашинян на пресс-конференции в Ереване (цитата по ArmenPress).

«Пусть откажется от гражданства страны своего основного проживания, а затем приедет и будет заниматься здесь политической деятельностью сколько захочет»,— заключил премьер.

Имеющий гражданство Армении и России Самвел Карапетян — президент группы компаний «Ташир» (штаб-квартира расположена в Москве). С 18 июня он находится под арестом в Ереване по обвинению в призывах к захвату власти из-за выступления в защиту Армянской апостольской церкви. 4 июля в центре армянской столице прошло шествие его сторонников. Вслед за этим бизнесмен анонсировал создание в Армении новой партии.

Подробнее о шествии — в репортаже «Ъ».

Лусине Баласян