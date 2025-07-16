Венгрия призвала ЕС ввести санкции из-за гибели венгра на Украине

Венгрия предложила Европейскому союзу ввести санкции против трех украинских чиновников из-за гибели венгерского гражданина при попытке принудительной мобилизации. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Сегодня мы внесли предложение, чтобы ЕС включил в санкционный список тех, кто ответственен за смерть гражданина Венгрии при попытке принудительного призыва на службу. Мы требуем, чтобы три официальных лица из Министерства обороны Украины и командования Вооруженных сил Украины понесли ответственность»,— написал господин Сийярто в соцсети X.

На прошлой неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не соответствует критериям членства в ЕС, подчеркнув, что на Украине часто нарушаются гражданские свободы. Господин Орбан также выразил обеспокоенность по поводу гибели мужчины с двойным гражданством, который сопротивлялся призыву на военную службу.

Гражданин Венгрии умер в Закарпатье. Его мобилизовали для участия в боевых действиях. Власти Венгрии заявили, что мужчину избили железными палками и насильно доставили на призывной пункт, а позже он погиб от полученных травм.